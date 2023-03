3. Liga: VfB Oldenburg – MSV Duisburg, 2:3 (1:3)

Ein Doppelpack brachte Duisburg in eine komfortable Position: Julian Hettwer war gleich zweimal zur Stelle (20./23.). Oldenburg meldete sich mit dem Anschluss zurück. Es war die 26. Spielminute, als Manfred Starke vor 5.500 Zuschauern zur Stelle war. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Rolf Feltscher den Vorsprung des MSV Duisburg auf 3:1 (40.). Die Hintermannschaft von VfB Oldenburg ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. In der 59. Minute änderte Dario Fossi das Personal und brachte Ayodele Adetula und Nico Knystock mit einem Doppelwechsel für Kamer Krasniqi und Marcel Appiah auf den Platz. Bei Oldenburg kam Patrick Hasenhüttl für Orhan Ademi ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (74.). Mit Hettwer und Marlon Frey nahm Torsten Ziegner in der 75. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Marvin Ajani und Niclas Stierlin. Für das zweite Tor von VfB Oldenburg war Hasenhüttl verantwortlich, der in der 88. Minute das 2:3 besorgte. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie schafften es die Gastgeber nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen.