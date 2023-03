DEL-Hammer! Eisbären verpassen Playoffs

Titelverteidiger Eisbären Berlin hat die letzte Chance auf die Teilnahme an den Pre-Playoffs verspielt, die so erfolgsverwöhnte Mannschaft von Trainer Serge Aubin muss diesmal in der heißen Phase der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zusehen. Berlin verlor am letzten Spieltag gegen die Schwenninger Wild Wings 3:4 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen und beendete diese verpatzte Saison als Elfter. (DATEN: Alle Infos zur DEL)