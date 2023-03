Darts: Schindler scheidet im Viertelfinale der UK Open aus

Martin Schindler steigt wohl in der Weltrangliste auf © FIRO/FIRO/SID

Der Erfolgslauf von Dartsprofi Martin Schindler bei den UK Open in Minehead ist beendet. Der 26-Jährige verlor sein Viertelfinale gegen den Engländer Andrew Gilding mit 4:10. Dennoch kann Schindler das Turnier als großen Erfolg verbuchen: Nie zuvor war er in ein Viertelfinale bei einem Major vorgedrungen, zudem wird er in der Weltrangliste voraussichtlich um einen Platz auf den 26. Rang klettern.