Video mit Pistole: NBA-Profi Morant droht Ärger

Der zweimalige NBA-Allstar Ja Morant ist von den Memphis Grizzlies für zwei Spiele in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga suspendiert worden. Der 23-Jährige hatte am Samstag in den Sozialen Medien ein Livevideo gestreamt, auf dem er mit nacktem Oberkörper zu sehen war. Kurzzeitig hielt er eine Pistole in die Kamera. Die NBA kündigte an, den Vorfall zu untersuchen.