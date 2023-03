"Routinier" Boschung gewinnt sein erstes Formel-2-Rennen

Ralph Boschung überzeugt in Bahrain © AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC

Der Schweizer Ralph Boschung hat im 96. Anlauf sein erstes Rennen in der Formel 2 gewonnen. Der 25-Jährige feierte einen unerwarteten Erfolg.

Der 25-Jährige, der in der Nachwuchsserie in seine bereits siebte Saison geht, feierte im Sprint von Bahrain am Samstag einen unerwarteten Start-Ziel-Erfolg. Tags darauf setzte Boschung seinen Höhenflug fort: Beim Sieg des Franzosen Theo Pourchaire (ART) im Hauptrennen fuhr er von Startposition zehn auf zwei nach vorne.