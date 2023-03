Anzeige

Formel 1: Große Preis von Bahrain LIVE im TV, Stream und Ticker - F1-Saisonauftakt mit Verstappen Wer kann Verstappen stoppen?

Ist Verstappen zu schlagen?! Die große F1-Saisonvorschau

SPORT1

An diesem Wochenende startet die Formel 1 in ihre neue Saison. Das erste Rennen der Saison findet in Bahrain statt. Weltmeister Max Verstappen geht als klarer Favorit an den Start.

Die „Königsklasse“ des Rennsports startet in die neue Saison!

105 Tage nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi startet die Formel 1 in ihre neue Saison. Los geht es auf dem Bahrain International Circuit, wo sich die besten Formel-1-Fahrer am Sonntag (Formel 1 in Bahrain ab 16 Uhr im LIVETICKER) messen.

Anzeige

Als großer Favorit auf den Sieg im Wüstenstaat gilt der Niederländer Max Verstappen. Der Titelverteidiger sicherte sich am Samstag die erste Pole Position der Saison und wird am Sonntag von ganz vorne in das Auftaktrennen starten.

„Wir haben es heute zusammenbekommen und sind sehr glücklich“, sagte der Niederländer und ergänzte mit Blick auf den ersten Grand Prix des Jahres: „Normalerweise sind wir im Rennen noch etwas besser.“

Hülkenberg überrascht nach Comeback

Die erste Startreihe teilt er sich mit seinem mexikanischen Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez, dahinter stehen die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz - vieles erinnert auf den ersten Blick also an das Vorjahr.

Von Rang fünf allerdings geht Ex-Weltmeister Fernando Alonso im hochgehandelten Aston Martin ins Rennen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Auch ein deutscher Fahrer ist dieses Jahr wieder mittendrin. Niko Hülkenberg ersetzt Mick Schumacher bei Haas - und brillierte direkt einmal im Qualifying.

Der Wahl-Monegasse schaffte es im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Kevin Magnussen (Aus im Q1) bis in die dritte Quali-Session. Dort wurde seine schnelle Runde allerdings gestrichen, sodass er von Platz zehn starten wird.

Wer überträgt das Rennen in Bahrain?

Seit dieser Saison überträgt Sky die Formel 1 als einziger Sender live und exklusiv. Rennstart am Sonntag ist um 16 Uhr, die Vorberichte beginnen um 14.30 Uhr.

Anzeige

Zudem gibt es auf SPORT1 ein Highlight-Magazin zu allen Rennen der Saison 2023. Zum Auftakt in Bahrain wird dies am Montag ab 20.15 Uhr ausgestrahlt.

TV: Sky

Stream: Sky

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Wie auch im vergangenen Jahr gastieren die Formel-1-Stars zu Beginn der Saison in Bahrain und nicht wie häufig zuvor in Australien, Melbourne.

Der letzte Saisonstart in Down Under liegt bereits vier Jahre zurück, auch 2023 ist Australien nach Bahrain und Saudi-Arabien erst die dritte Station im Rennkalender.

--- ---