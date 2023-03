Ski Alpin: Deutsches Talent toppt Shiffrin in kuriosem Chaos-Weltcup

Die junge Deutsche wiederum riss nach einem schnellen Blick auf die Anzeigetafel begeistert die Arme hoch und ließ einen Freudenschrei los: Fünfte! Besser war die 19-Jährige im Weltcup nie, schneller war in einem Super-G seit dem Sieg der 2020 zurückgetretenen Viktoria Rebensburg im Dezember 2019 in Lake Louise/Kanada keine deutsche Skirennläuferin gefahren.

Emma Aicher im Glück - Kira Weidle im Pech

Bis zum Aussetzen des Schneefalls hatte Kira Weidle auf die beste Super-G-Platzierung ihrer Karriere hoffen dürfen: Hinter der furios fahrenden Sofia Goggia (Italien), Abfahrtsweltmeisterin Jasmine Flury (Schweiz) und Shiffrin (USA) war sie bei Schneefall auf Rang vier gefahren - einen Tag, nachdem sie sich in der Abfahrt den rechten Unterarm bei der Kollision mit einer Torstange lädiert hatte. Am Ende wurde sie immer noch gute Neunte. (SERVICE: Ski alpin - Weltcupstände)

Mikaela Shiffrin hat den nächsten Meilenstein schon sicher

Ihrem 86. Sieg im Weltcup, mit dem sie den Rekord des legendären Schweden Ingemar Stenmark einstellen würde, fuhr Shiffrin in der Abfahrt sowie den beiden Super-G-Rennen in Kvitfjell vergeblich hinterher. Am kommenden Wochenende im schwedischen Are wird es dann aber wohl so weit sein: Es stehen ein Riesenslalom und ein Slalom an. „Ich würde gerne noch die Riesenslalom-Kugel holen“, sagte Shiffrin. Die Slalom-Kugel hat sie auch schon.