Bö-Brüder im Verfolger coronapositiv am Start

Johannes Thingnes Bö und Tarjei Bö bei der Siegerehrung © AFP/SID/MICHAL CIZEK

Die Biathlon-Superstar Bö-Brüder sind am Samstag im Verfolgungsrennen beim Weltcup in Nove Mesto trotz positiven Corona-Tests an den Start gegangen.

Biathlon-Superstar Johannes Thingnes Bö und sein Bruder Tarjei sind am Samstag im Verfolgungsrennen beim Weltcup in Nove Mesto trotz eines positiven Corona-Tests an den Start gegangen. „Wir sind beide unsicher. Wir wissen nicht genau, ob wir es haben oder nicht, aber sowohl Johannes als auch ich hatten einen positiven Test mit einem schwachen Strich“, sagte Tarjei Bö dem norwegischen Sender NRK. Johannes Thingnes Bö hatte den Verfolger ebenso wie zuvor schon den Sprint gewonnen, Tarjei war jeweils Zweiter geworden.

"Wir haben versucht, Abstand zu allen zu halten, man will hier ja nicht positiv durch die Gegend laufen. Deshalb denke ich, dass es das Beste ist, dass ich nach Hause komme, sollte ich positiv sein - und dann hoffe ich, dass ich es nicht bin", sagte Johannes Thingnes Bö. Auf die Mixed- und Single-Mixed-Staffeln am Sonntag verzichteten beide. Die Siegerehrung am Samstag hatten sie mit FFP2-Masken absolviert.

Beide seien symptomfrei gewesen und hätten nach Rücksprache mit dem Teamarzt "selbst entschieden zu laufen", sagte Norwegens Trainer Siegfried Mazet in der ARD. Sie hätten auf andere Läufer "aufgepasst, sowohl beim Warmmachen als auch beim Anschießen".