Motorsport: Goethe-Nachfahre setzt überraschendes Ausrufezeichen

Oliver Goethe hat in der Formel 3 gleich eine Duftmarke hinterlassen © Imago

Das junge Motorsport-Talent Oliver Goethe hat beim Formel-3-Auftakt in Bahrain kräftig aufhorchen lassen: Der in London geborene und in Monaco lebende Deutsch-Däne erreichte im Hauptrennen von Bahrain den starken zweiten Platz.