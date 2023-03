ATP: Siebter Turniersieg für Australier De Minaur

Der australische Tennisprofi Alex de Minaur hat seinen siebten Turniersieg auf der ATP-Tour gefeiert. Der 24-Jährige setzte sich im Finale der mit knapp 2,2 Millionen Dollar dotierten Konkurrenz in Acapulco/Mexiko mit 3:6, 6:4, 6:1 gegen den US-Amerikaner Tommy Paul durch.

Durch seinen Erfolg verbessert sich de Minaur in der Weltrangliste auf Position 18 und nähert sich damit seinem Karriere-Bestwert (Nr. 15). Im Halbfinale hatte de Minaur gegen den an Nummer vier gesetzten Holger Rune gewonnen. Der Däne klettert im Ranking auf Position acht und ist damit so hoch platziert wie nie zuvor.