UFC-Hammer! Das ist eine der größten Sensationen der Geschichte

Bei UFC 285 in Las Vegas hat nicht nur Skandal-Star Jon Jones erstmals den Schwergewichts-Thron des MMA-Imperiums von Dana White erobert. Im Co-Main-Event entzauberte die Mexikanerin Alexa Grasso auch sensationell Valentina Shevchenko, die seit 2018 als Champion amtierende Dominatorin des Fliegengewichts.

Es war einer der am wenigsten erwarteten Titelwechsel der Liga-Geschichte - und innerhalb von etwas mehr als einem halben Jahr der dritte große Favoritensturz nach den Niederlagen der Topstars Kamaru Usman und Israel Adesanya . „Alexa Grasso hat die Welt schockiert“, befand UFC-Partnersender ESPN.

UFC 285: Alexa Grasso schockt Valentina Shevchenko

Die 29 Jahre alte Grasso war als klarer Außenseiter in das Match gegangen, in ihren ersten fünf UFC-Fights ab 2017 hatte sie drei Niederlagen kassiert. Auch vier Siege seitdem verliehen ihr nicht annähernd denselben Nimbus wie der kirgisisch-peruanischen Ausnahmekämpferin Shevchenko, die seit über fünf Jahren ungeschlagen war.

Grasso nutzte in der vierten Runde allerdings einen Fehler der früheren Kickbox-Weltmeisterin gnadenlos aus: Als Shevchenko mit einem Spin-Kick ihr Ziel verfehlte, sprang Grasso auf den ihr nun frei zugewandten Rücken ihrer Gegnerin, setzte den Aufgabegriff Rear Naked Choke an - und brachte Shevchenko zum Abklopfen!

Jon Jones erobert gegen Cyril Gane den Schwergewichts-Thron

Der Bruder der früheren Super-Bowl-Champions Arthur und Chandler Jones trat in seinem ersten Kampf seit über drei Jahren gegen den ehemaligen Interims-Champion Cyril Gane an und machte mit einem Guillotine Choke in der ersten Runde kurzen Prozess.