Das muss dem FC Bayern vor dem PSG-Kracher Sorgen machen

Der FC Bayern gerät gegen Stuttgart zum Ende arg ins Schwimmen - was auch mit einem Dreifachwechsel von Julian Nagelsmann zu tun hat. Mit Blick auf den Kracher gegen PSG zeigt sich eine bedenkliche Entwicklung.

Bayerns Wackel-Phase in Stuttgart

Denn spätestens mit dem Anschluss der Stuttgarter in der 88. Minute von Juan José Perea geriet das Bayern-Spiel komplett aus den Fugen.

Vorne ginge in den wilden letzten Minuten die Bälle reihenweise verloren, hinten war man nur Zentimeter beim Kopfball von Tanguy Coulibaly davon entfernt, im Titelrennen mit Borussia Dortmund einen deftigen Dämpfer zu kassieren.

Warum aber konnte dem Tabellenführer das Spiel so entgleiten? Die Spurensuche dafür beginnt in der 63. Minute.

Wechsel-Fehler von Nagelsmann?

Als dann auch noch Organisator Thomas Müller in der 82. Minute anzeigte, dass er raus muss, ging es noch mehr dahin. „Es war keine Ordnung mehr da, die ordnende Hand von Thomas Müller hat gefehlt“, kritisierte Matthäus: „Vorne war keine Anspielstation mehr da.“

Müller verteidigte den Dreifachwechsel seines Trainers („Ich finde, das kannst du schon so machen“), seine Ausführungen zeigten aber auch genau das entscheidende Problem auf. „Es stand 2:0 und es hat eben nicht so ausgesehen, als ob Stuttgart noch irgendwie aufkommt“, meinte der Bayern-Leader: „Wir hatten es eigentlich schon ganz gut im Griff.“ Danach aber eben nicht mehr.

Matthäus schimpft über Sané und Gnabry

Zwei Sündenböcke für Matthäus? „Die Nicht-Mentalitätsspieler Sané und Gnabry“, wie er sie nannte: „Sie hatten in 30 Minuten die Möglichkeit, sich aufzudrängen - aber da ist nichts passiert.“

Darum tun sich Sané und Gnabry gerade so schwer

Auch wenn Nagelsmann zu Recht darauf hinwies, absolute Top-Stars eingewechselt zu haben (“Das sind jetzt keine drei Nachwuchsspieler“) und betonte, man könne diesen Dreierwechsel „auch als Zeichen sehen, dass der Trainer noch ein drittes oder viertes Tor will, dass wir nochmal angreifen wollen“ - der Plan ging überhaupt nicht auf.

Gefährliches Spiel mit Mbappé

Immerhin fordern am Mittwoch nicht Perea oder Coulibaly die Bayern-Abwehr heraus, sondern Lionel Messi und Kylian Mbappé.

Schlechte Karten vor allem für Sané und Gnabry

Nagelsmann verteidigte seinen Dreierwechsel und befand gerade bei Sané und Gnabry, das Thema werde „medial heißer gekocht, als es im Endeffekt ist. Ich habe sie früh genug eingewechselt, um sich zu zeigen.“ Eigenwerbung betrieben die beiden Sorgenkinder in Stuttgart allerdings nicht. Erneut.

Zwischen Negativschlagzeilen um verpasste Busabfahrten und Ausflüge zur Fashion Week laufen beide Stars seit Wochen ihrer Form hinterher. Der zuletzt angeschlagene Sané lieferte am 1. Februar seinen letzten Scorerpunkt, Gnabry gelang seit dem 20. Januar nur das 3:0 gegen Bochum per Elfmeter.

Das muss Bayern gegen PSG besser machen

„Man kann uns ankreiden, dass wir nicht in jeder Aktion die Intensität an den Tag gelegt haben, wie wir es wollen“, gab Müller zu. Und auch Nagelsmann legte den Finger genau in diese Wunde - nicht zum ersten Mal. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)