Matthäus teilt gegen Bayern aus! Diese Stars bekommen ihr Fett weg

Lothar Matthäus kritisiert Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nach dem knappen Sieg in Stuttgart. Doch nicht nur für den Coach findet er deutliche Worte.

Legende Lothar Matthäus hat nach dem knappen 2:1-Sieg des FC Bayern beim VfB Stuttgart deutliche Kritik geübt - an Trainer Julian Nagelsmann, aber auch den Top-Stars Leroy Sané und Serge Gnabry.

Nagelsmann hatte in der 63. Minute beim Stand von 2:0 gleichzeitig Gnabry, Sané und Sadio Mané gebracht, in der Schlussphase kam Bayern anschließend noch einmal in arge Bedrängnis. Für Matthäus gab es hier einen Zusammenhang. (DATEN: Die Ergebnisse der Bundesliga)