2. Bundesliga: Heidenheimer Tollhaus lässt HSV hoffen!

Mit dem goldenen Treffer von Jan-Niklas Beste in der 89. Minute robbt sich Heidenheim wiederum an die Spitzenplätze heran und bleibt im heimischen Stadion in der aktuellen Saison nach wie vor ungeschlagen! Darmstadts Serie von 21 ungeschlagenen Spielen findet ein Ende - der HSV ist auf einen Punkt an den Lilien dran.