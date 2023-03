Waffen-Eklat im Stripclub! NBA-Superstar vorerst gesperrt

Es wird nicht ruhig um Ja Morant. Erst kürzlich wurde publik, dass der NBA-Star einen Minderjährigen verprügelt und mit einer Waffe bedroht haben soll. Nun zeigt er sich in der Öffentlichkeit mit einer Waffe.

Der Guard der Memphis Grizzlies zeigte sich in einem Instagram Live beim Feiern in einem Stripclub. Dabei hielt er auch kurz eine Waffe in die Kamera.