Bundesliga: VfB Stuttgart – FC Bayern München, 1:2 (0:1)

Ehe es in die Kabinen ging, markierte Matthijs de Ligt das 1:0 für die Bayern (40.). Zur Pause wusste das Team von Trainer Julian Nagelsmann eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Beim VfB kam zu Beginn der zweiten Hälfte Tanguy Coulibaly für Gil Bastiao Dias in die Partie. In der 62. Minute erhöhte Eric Maxim Choupo-Moting auf 2:0 für den FC Bayern München. Gleich drei Wechsel nahm der Spitzenreiter in der 63. Minute vor. Kingsley Coman, Jamal Musiala und Choupo-Moting verließen das Feld für Serge Gnabry, Leroy Sané und Sadio Mané. Mit einem Doppelwechsel wollte Stuttgart frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Bruno Labbadia Juan José Perea und Tiago Barreiros de Melo Tomas für Silas Katompa Mvumpa und Chris Führich auf den Platz (74.). Bruno Labbadia wollte die Gastgeber zu einem Ruck bewegen und so sollten Enzo Millot und Nikolas Nartey eingewechselt für Atakan Karazor und Dan-Axel Zagadou neue Impulse setzen (85.). Perea war es, der vor 47.800 Zuschauern in der 88. Minute den Anschlusstreffer für den VfB Stuttgart sicherstellte. Am Ende verbuchten die Bayern gegen den VfB einen Sieg.