Grausame Tragödie um Eishockey-Profi: Mike Glemser nach Drama gelähmt

Mike Glemser, Eishockey-Profi der Starbulls Rosenheim, ist nach einem Sturz in die Bande vom Hals abwärts gelähmt. Eine Spendenaktion soll eine optimale Behandlung garantieren.

Der Moment, der das Leben von Mike Glemser in ein Davor und ein Danach teilt, liegt einen Monat zurück. Es ist der 3. Februar, im Spiel der Starbulls Rosenheim beim SC Riessersee läuft die 9. Minute, als Glemser nach einem Check mit dem Kopf gegen die Bande prallt.

Schnell ist klar, dass etwas Dramatisches passiert ist, noch auf dem Eis wird der junge Stürmer beatmet und anschließend in die nahegelegene Unfallklinik Murnau transportiert.

Glemser: Familie geschockt nach Horror-Unfall

Die Familie trifft die Nachricht vom Unfall wie ein Schock. „Ich bin zusammengebrochen. Und dann, noch in der gleichen Nacht, nach Murnau gefahren“, erzählt Freundin Lara Lindmayer in der Zeitung Merkur .

Glemsers Vater Ken befindet sich geschäftlich in Mallorca, als ihn die Horror-Nachricht erreicht. Sie beide leben derzeit im „Überlebensmodus“, wie Lindmayer sagt.

Die Diagnose ist niederschmetternd: Glemser ist vom Hals abwärts gelähmt, bis auf leichte Zuckungen des Bizeps ist er bewegungsunfähig. Zweimal am Tag wird seine Lunge abgesaugt, da er nicht abhusten kann, eine enorm schmerzhafte Prozedur.

Freundin lernt Lippenlesen

Auch Sprechen fällt dem gebürtigen Schwaben schwer. „Ich habe Lippenlesen gelernt, um zu verstehen, was er sagen will“, schildert Freundin Lara.

Vorerst wird Glemser in Murnau bleiben, von der Intensivstation ist er auf die sogenannte Beatmungsstation verlegt worden.

Eines der Hauptziele ist es, seine Beweglichkeit so weit wieder herzustellen, dass er zumindest irgendwann in der Lage ist, sich eigenhändig per Rollstuhl fortzubewegen. Die Mobilisierung der Arme und der Handgelenke sei deshalb ein Schwerpunkt der Reha, sagt Andreas Huber.