FC Bayern zaubert sich wieder am BVB vorbei - aber späte Wackler gegen VfB Stuttgart

Der FC Bayern hat sich in einem heißen Süd-Kracher beim VfB Stuttgart die Tabellenführung vom BVB zurückgeholt .

Thomas Müller sicherte sich einen Statistik-Meilenstein: 300 Scorerpunkte in der Bundesliga. Dazu meinte der Oberbayer: „Das macht mich fröhlich und glücklich. Aber dass ich jetzt immer irgendwen eingeholt hab, mit noch einem Spiel mehr oder so, dann können wir auch Statistiken erheben, dass ich 420 Mal schon die gleiche Unterhose getragen habe.“

Allerdings ließ der späte Anschluss durch Juan José Perea (88.) die Bayern kurzfristig noch einmal zittern. Tanguy Coulibaly köpfte in der Nachspielzeit noch hauchzart am Pfosten vorbei.

So ergeben sich zumindest kleine Fragezeichen vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain in der Champions League am Mittwoch.