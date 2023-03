Mercedes-Alarm beim F1-Auftakt in Bahrain! Wolff gibt Konzept auf - Hamilton spricht von Irrweg

Die Ernüchterung bei Mercedes ist noch vor dem ersten Rennen in Bahrain groß. Lewis Hamilton freut sich bereits über den Einzug ins Q3. Der Rückstand auf Red Bull ist alarmierend, Toto Wolff kündigt drastische Maßnahmen an.

Vier Worte reichten Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff bei Sky, um das Mercedes-Dilemma nach dem Qualifying in Bahrain zusammenzufassen - und es erinnert so sehr an das enttäuschende Vorjahr.