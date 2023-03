Skispringen: DSV-Adler „angepisst“ nach WM-Finale

Die deutschen Skispringer haben im Teamwettbewerb der WM in Planica die erhoffte Medaille verpasst.

Markus Eisenbichler, Constantin Schmid, Andreas Wellinger und Karl Geiger sammelten 1127,7 Punkte und mussten sich mit Rang fünf begnügen. Gold ging an Gastgeber Slowenien (1178,9) vor Norwegen (1166,0) und Olympiasieger Österreich (1139,5). 2019 und 2021 hatte Deutschland noch jeweils Gold gewonnen.

Aber Wellinger, der in Planica Gold im Mixed-Wettbewerb und Silber von der Normalschanze holte, versuchte sich auch in Optimismus. „Aber nächste Woche geht es weiter und wir wissen, was wir draufhaben.“