Der $250.000 Moment

$20.000 betrug das Buy-In von Event #3 der aktuellen Triton Series im Luxus Hotel Hoiana Resort & Golf in Da Nang, Vietnam. Die Hälfte davon wanderte nicht in den Preispool, sondern war für Mystery Bounties vorgesehen. Wer einen Spieler aus dem Turnier wirft, bekommt einen Bounty-Token. Am Ende des Turniers werden die Token in unterschiedliche Kopfgelder umgewandelt.