Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – TSG 1899 Hoffenheim, 1:0 (1:0)

Für das erste Tor sorgte Leandro Barreiro. In der 33. Minute traf der Spieler der Elf von Trainer Bo Svensson ins Schwarze. Zur Pause behielten die Gastgeber die Nase knapp vorn. Mit einem Wechsel – Sebastian Rudy kam für Thomas Delaney – startete die TSG in Durchgang zwei. Beim 1. FSV Mainz 05 kam zu Beginn der zweiten Hälfte Anton Stach für Dominik Kohr in die Partie. Mit einem Doppelwechsel holte Pellegrino Matarazzo Andrej Kramaric und Kasper Dolberg vom Feld und brachte Ihlas Bebou und Munas Dabbur ins Spiel (59.). Pellegrino Matarazzo wollte Hoffenheim zu einem Ruck bewegen und so sollten Finn Ole Becker und Robert Skov eingewechselt für Dennis Geiger und Kevin Akpoguma neue Impulse setzen (69.). Mit Danny da Costa und Marcus Ingvartsen nahm Bo Svensson in der 73. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Silvan Widmer und Aymen Barkok. Letztendlich hatte der FSV Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.