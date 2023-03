Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – Sport-Club Freiburg, 0:0 (0:0)

Auf Tore warteten die Zuschauer der Partie zwischen der Borussia und dem SC vergeblich. Am Ende stand es immer noch 0:0. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Freiburg gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass der Sport-Club Freiburg der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel war ohne Treffer geblieben.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Gladbach und den SC ohne Torerfolg in die Kabinen. In der Schlussphase nahm Christian Streich noch einen Doppelwechsel vor. Für Roland Sallai und Maximilian Eggestein kamen Ritsu Doan und Merlin Röhl auf das Feld (78.). Schiedsrichter Ben. Brand (Unterspiesheim) schickte Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach mit Gelb-Rot zum Duschen (87.). Am Ende sicherte sich die Heimmannschaft mit diesem 0:0 einen Zähler.