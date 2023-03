Bundesliga: VfL Bochum 1848 – FC Schalke 04, 0:2 (0:1)

Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Manuel Riemann zum Unglücksraben und traf ins eigene Tor (45.). Zur Pause war der FC Schalke 04 im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In der 72. Minute stellte der VfL Bochum 1848 personell um: Per Doppelwechsel kamen Moritz Broschinski und Jordi Osei-Tutu auf den Platz und ersetzten Takuma Asano und Saidy Janko. Marius Bülter erhöhte den Vorsprung von S04 nach 79 Minuten auf 2:0. Der Unparteiische Dr. Brych (München) beendete das Spiel und der VfL steckt weiter in der Krise. Im Kellerduell gegen Schalke kam man unter die Räder.