FC Bayern: Nagelsmann verzichtet auf Pavard

Trainer Julian Nagelsmann von Bayern München verzichtet im Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart auf Benjamin Pavard und will seine Elf stattdessen für den Kracher in der Champions League gegen Paris St. Germain einspielen. Der französische Fußball-Nationalspieler ist im Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch gesperrt und sitzt daher beim VfB (18.30 Uhr/Sky) zunächst auf der Bank.