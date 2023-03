Global Poker Awards verliehen

In der vergangenen Nacht wurden im PokerGO Studio in Las Vegas feierlich die 4. Global Poker Awards von Global Poker Index (GPI) und The Hendon Mob (THM) vergeben.

27 Awards verliehen

Insgesamt wurden gestern 27 Awards vergeben, einer davon ging an GGPoker Ambassador Kevin Martin aus Kanada in der Kategorie „Best Streamer“, einer an James Hartigan aus Irland als „Best Broadcaster“. Und dann zeichneten noch die Top 100 des GPI Rankings den Briten Stephen Chidwick mit dem Award „Player‘s Choice for Toughest Opponent“ aus. Die restlichen Preisträger kommen allesamt aus den USA.