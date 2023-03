Bundesliga, FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim: Mainz sorgt für Negativrekord bei Hoffenheim

Die abstiegsbedrohte Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo musste sich beim FSV Mainz 05 nach einer enttäuschenden Vorstellung mit 0:1 (0:1) geschlagen geben und stellte durch die 13. Bundesliga-Partie in Folge ohne Dreier einen Vereins-Negativrekord auf. „Wir haben die Schnauze voll“, skandieren die enttäuschten Anhänger der Kraichgauer.

Der Mainzer Leandro Barreiro (33.) sorgte in seinem 100. Bundesliga-Spiel für eine Fortsetzung der beunruhigenden TSG-Talfahrt und verschärfte die Krise der Kraichgauer.

Die Bilanz von Matarazzo ist erschreckend: In seinem vierten TSG-Spiel war es die vierte Pleite. Mainz feierte dagegen den vierten Sieg in Folge.

Mainz-Stürmer Barreiro erzielt Tor des Tages

„Der Schlüssel zum Sieg war die Defensive. Das macht uns im Moment aus. Barreiro war in der ersten Halbzeit super stark, er hat das Spiel mit dem Tor und der guten Leistung gekrönt“, kommentierte der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt bei Sky : „Mit der Emotionalität, die die Mannschaft an den Tag legt, ist noch einiges möglich.“

FSV-Keeper Robin Zentner meinte: „Es macht Spaß, die Mannschaft zu sehen. Wir zeigen, was in der Mannschaft steckt, wir wollen dran bleiben und aus allen Spielen das holen, was möglich ist.“