3. Liga: SG Dynamo Dresden – FC Erzgebirge Aue, 1:0 (1:0)

Kyrylo Melichenko musste nach nur 19 Minuten vom Platz, für ihn spielte Robin Becker weiter. Dresden ging durch einen Elfmeter von Ahmet Arslan in Führung (39.). Mit einem Tor Vorsprung für die Heimmannschaft ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In der 71. Minute stellte SG Dynamo Dresden personell um: Per Doppelwechsel kamen Jonas Oehmichen und Jakob Lemmer auf den Platz und ersetzten Niklas Hauptmann und Christian Joe Conteh. Pavel Dotchev wollte Aue zu einem Ruck bewegen und so sollten Paul-Philipp Besong und Elias Huth eingewechselt für Marvin Stefaniak und Marco Schikora neue Impulse setzen (80.). Gleich drei Wechsel nahm der Gast in der 87. Minute vor. Sam Schreck, Omar Sijaric und Dimitrij Nazarov verließen das Feld für Alexander Sorge, Maximilian Thiel und Tom Baumgart. Letztendlich hatte Dynamo Dresden Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.