3. Liga: 1. FC Saarbrücken – VfL Osnabrück, 1:2 (1:0)

Saarbrücken brach den Bann in der Nachspielzeit, als Julian Günther-Schmidt das erste Tor des Spiels erzielte (45.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich die Elf von Rüdiger Ziehl, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Osnabrück drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Marc Heider und Jannes Wulff sorgen, die per Doppelwechsel für Noel Niemann und Lukas Kunze auf das Spielfeld kamen (57.). Ba-Muaka Simakala witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für das Team von Coach Tobias Schweinsteiger ein (65.). Erik Engelhardt brachte den Gästen nach 67 Minuten die 2:1-Führung. Der 1. FC Saarbrücken stellte in der 71. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Marvin Cuni, Marcel Gaus und Richard Neudecker für Kasim Rabihic, Dominik Ernst und Dave Gnaase auf den Platz. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Sather (Grimma) stand der Auswärtsdreier für den VfL Osnabrück. Saarbrücken wurde mit 2:1 besiegt.