3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – FC Ingolstadt 04, 4:1 (2:1)

Ein Doppelpack brachte das Heimteam in eine komfortable Position: Benedict Hollerbach war gleich zweimal zur Stelle (13./20.). In der Folge kam Ingolstadt zum Anschlusstreffer. Pascal Testroet war vor 3.526 Zuschauern zur Stelle. Nach nur 26 Minuten verließ Ivan Prtajin von Wiesbaden das Feld, Kianz Froese kam in die Partie. Im ersten Durchgang hatte die SV Wehen Wiesbaden etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Hollerbach bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (47.). In der 54. Minute änderte Guerino Capretti das Personal und brachte Hans Nunoo Sarpei und Patrick Schmidt mit einem Doppelwechsel für Nikola Stevanovic und Jalen Hawkins auf den Platz. Mit Brooklyn Ezeh und Johannes Wurtz nahm Markus Kauczinski in der 64. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Gino Fechner und Robin Heußer. Guerino Capretti wollte den FC Ingolstadt 04 zu einem Ruck bewegen und so sollten Justin Butler und Moussa Doumbouya eingewechselt für David Udogu und Arian Llugiqi neue Impulse setzen (66.). In der 84. Minute verwandelte Froese einen Elfmeter zum 4:1 für Wiesbaden. Am Ende stand die SV Wehen Wiesbaden als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.