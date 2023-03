3. Liga: SV Meppen – Hallescher FC, 2:3 (0:1)

Erich Berko brachte Meppen in der 23. Minute ins Hintertreffen. Kurz vor der Pause kam der nächste Rückschlag für das Schlusslicht, als David Vogt den zweiten gelben Karton sah (41.). Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause Halle, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Beim SV Meppen kam zu Beginn der zweiten Hälfte Christoph Hemlein für Samuel Abifade in die Partie. Mit einem Wechsel – Sebastian Müller kam für Berko – startete Hallescher FC in Durchgang zwei. Stefan Krämer setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Lukas Eixler und Marvin Pourié auf den Platz (56.). 7.679 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Meppen schlägt – bejubelten in der 57. Minute den Treffer von Eixler zum 1:1. In der 60. Minute erzielte Tom Zimmerschied das 2:1 für Halle. Für das zweite Tor des SV Meppen war Lukas Mazagg verantwortlich, der in der 74. Minute das 2:2 besorgte. Die Hoffnung auf einen Erfolg war nahezu geschwunden, aber Timur Gayret rückte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den Sieg für Hallescher FC in greifbare Nähe. Sreto Ristic nahm mit der Einwechslung von Louis Samson das Tempo raus, Müller verließ den Platz (90.). Schließlich holte Halle gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 3:2-Sieg.