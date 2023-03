Darts: Favoritenbeben bei UK Open - Smith und Price raus, Schindler marschiert

Bei den UK Open müssen in Runde fünf bereits zwei große Namen die Koffer packen. Für Martin Schindler geht das Abenteuer hingegen weiter.

Bei den Darts UK Open 2023 (alle Spiele LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Stream) sehen die Fans am zweiten Tag das Aus von Weltmeister Michael Smith und Gerwyn Price.

Der „Bully Boy“ zog nach einem epischen Match mit 9:10 den Kürzeren gegen Luke Humphries. Zusammen zauberten Smith und der UK-Open-Finalist von 2021 ganze 20-mal die 180 ins Board. Dazu zeigte der Weltmeister und aktuell Führende in der PDC Order of Merit beim Stand von 8:9 gegen sich seine Klasse, als er den Decider per 11-Darter klarmachte.