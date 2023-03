Drei Tore in Nachspielzeit: Ronaldo-Sieg sorgt für Verschwörungstheorien

Ein ungewöhnlicher Sieg von al-Nassr in Saudi-Arabien hat für Verwunderung und sogar Verschwörungstheorien gesorgt. Denn das Ronaldo-Team konnte seinen Dreier gegen den Tabellenletzten Al-Batin erst spät in der Nachspielzeit einfahren.

Alle drei Treffer beim 3:1-Erfolg des Spitzenreiters fielen nach Ablauf der regulären Spielzeit. Warum die Schiedsrichter ganze 12 Extraminuten - gespielt wurden am Ende sogar 15 - anzeigten, konnte so mancher Zuschauer nicht verstehen.

Ronaldo vergibt Topchance - wird aber ausgezeichnet

Abdulrahman Ghareeb in der 93. Minute, Mohammed Al Fatil (102.) und Mohammed Maran (104.) drehten die Partie, in der Al-Batin in der 17. Spielminute durch Renzo López in Führung gegangen war.