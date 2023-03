Anzeige

2. Liga: SSV Jahn Regensburg – Fortuna Düsseldorf, 0:1 (0:0) SSV Jahn Regensburg bleibt in der Rückrunde ohne Sieg

undefined © undefined

SPORT1

2. Liga: SSV Jahn Regensburg – Fortuna Düsseldorf, 0:1 (0:0)

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SSV und der Fortuna, die mit 0:1 endete. Regensburg war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Düsseldorf hatte den SSV Jahn Regensburg im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 4:0 gesiegt.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In der 64. Minute stellte Daniel Thioune um und schickte in einem Doppelwechsel Daniel Ginczek und Jona Niemiec für Kristoffer Peterson und Emmanuel Iyoha auf den Rasen. Der SSV stellte in der 70. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Kaan Caliskaner, Lasse Günther und Konrad Faber für Blendi Idrizi, Aygün Yildirim und Benedikt Saller auf den Platz. Ein später Treffer von Dawid Kownacki, der in der Schlussphase erfolgreich war (86.), bedeutete die Führung für Fortuna Düsseldorf. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Gast und Regensburg aus.

Anzeige

Der SSV Jahn Regensburg ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr das Schlusslicht bisher ein. Im Angriff der Gastgeber herrscht Flaute. Erst 22-mal brachte die Mannschaft von Mersad Selimbegovic den Ball im gegnerischen Tor unter. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und fünf Unentschieden sind die Aussichten des SSV alles andere als positiv. In sechs ausgetragenen Spielen kam Regensburg in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen den SSV Jahn Regensburg hält die Fortuna auch in der Tabelle gut im Rennen. Die Saisonbilanz von Düsseldorf sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zwölf Siegen und zwei Unentschieden büßte Fortuna Düsseldorf lediglich neun Niederlagen ein.