2. Liga: SV Sandhausen – Holstein Kiel, 1:1 (0:0)

Am Samstag kam Holstein Kiel beim SV Sandhausen nicht über ein 1:1 hinaus. Die Sandhäuser zogen sich gegen die Störche achtbar aus der Affäre und erzielten gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, Kiel hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Hauke Wahl brachte Holstein Kiel in der 47. Minute nach vorn. Sandhausen drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Franck Evina und Hamadi Al Ghaddioui sorgen, die per Doppelwechsel für Marcel Ritzmaier und Matej Pulkrab auf das Spielfeld kamen (70.). Mit Marvin Schulz und Steven Skrzybski nahm Marcel Rapp in der 81. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Alexander Mühling und Fiete Arp. Evina machte den Störche kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Schließlich gingen der SV Sandhausen und Kiel mit einer Punkteteilung auseinander.