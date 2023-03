ManCity bleibt auf Schlagdistanz zu den Gunners

Der englische Fußballmeister Manchester City bleibt im Titelrennen mit dem FC Arsenal zumindest in Schlagdistanz.

Der englische Fußballmeister Manchester City bleibt im Titelrennen mit dem FC Arsenal zumindest in Schlagdistanz. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola gewann am Samstag mit Nationalspieler Ilkay Gündogan in der Anfangsformation mit 2:0 (1:0) gegen Newcastle United.