Kombinierer Schmid verpasst Medaille

Die deutschen Kombinierer haben zum Abschluss der WM in Planica erstmals das Podest verpasst.

Die deutschen Kombinierer haben zum Abschluss der WM in Planica erstmals das Podest verpasst. Nachdem das Kombinations-Team zuvor vier Silbermedaillen aus vier Wettkämpfen geholt hatte, kam Julian Schmid am Samstag im Wettbewerb von der Großschanze als bester Deutscher auf den sechsten Rang. Gold sicherte sich einmal mehr der hochüberlegene Norweger Jarl Magnus Riiber.

Silber ging an Riibers Landsmann Jens Luraas Oftebro vor dem österreichischen Titelverteidiger Johannes Lamparter. Riiber holte im vierten Wettkampf sein viertes Gold und löste mit seinem insgesamt achten WM-Titel Eric Frenzel (Geyer) als Rekordweltmeister ab. Der Dominator der vergangenen Jahre hatte bereits im Springen eine herausragende Leistung gezeigt und mit unglaublichen 147,0 m den 2014 aufgestellten Schanzenrekord des Slowenen Peter Prevc (142,0 m) deutlich übertroffen.

"Er hat seine Klasse wieder ausgespielt, es ist einfach der Wahnsinn", staunte Frenzel nach dem Springen. Der Sachse, der mit seiner 18. WM-Medaille am vergangenen Mittwoch im Staffel-Rennen einen neuen Rekord aufgestellt hatte, verzichtete am Samstag auf einen erneuten Start.

Hermann Weinbuch, der am Samstag sein wahrscheinlich letztes WM-Rennen als Bundestrainer erlebte, fand trotz der verpassten Medaille lobende Worte für Schmid. "Ich bin begeistert", sagte Weinbuch zu seinem Schützling, der in Planica dreimal Silber holte: "Die erste WM und dann gleich so abliefern. Hut ab."