Bundesliga heute live: VfB Stuttgart - FC Bayern im TV, Stream, Ticker

Borussia Dortmund hat im Titelkampf der Bundesliga vorgelegt. Der FC Bayern will sich Platz eins wieder zurückholen will. Wird Stuttgart mal wieder zum Stolperstein?

Der FC Bayern muss nach Jahren der unangefochtenen Dominanz um die elfte Schale in Folge so richtig kämpfen. Da der BVB am Freitagabend bereits im Spitzenspiel gegen RB Leipzig vorgelegt hat, sind die Bayern zum Siegen verdammt, um an der Tabellenspitze zu bleiben.