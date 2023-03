Schlusslicht Sandhausen punktet gegen Kiel

Zweitliga-Tabellenschlusslicht SV Sandhausen hat nach vier Niederlagen in Folge durch ein Tor in letzter Sekunde wieder punkten können.

Zweitliga-Tabellenschlusslicht SV Sandhausen hat nach vier Niederlagen in Folge durch ein Tor in letzter Sekunde wieder punkten können. Die Mannschaft aus Baden-Württemberg holte gegen Holstein Kiel am 23. Spieltag beim 1:1 (0:0) einen Punkt. Hauke Wahl (47.) traf für die Schleswig-Holsteiner zum 1:0.