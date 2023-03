Rummenigge über DFL-Investor: "Eine kluge Entscheidung"

Karl-Heinz Rummenigge würde den Einstieg eines Investors im Bereich Medienrechte in die Deutsche Fußball Liga „für eine kluge Entscheidung halten“.

Der langjährige Vorstandsvorsitzende von Fußball-Rekordmeister Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge (67), würde den Einstieg eines Investors im Bereich Medienrechte in die Deutsche Fußball Liga (DFL) „für eine kluge Entscheidung halten“. Angeblich könnte ein solcher Deal rund drei Milliarden Euro bringen.

„Es würde die nationale und insbesondere die internationale Wettbewerbsfähigkeit stärken. Ich glaube, dass so auch eine Balance zwischen werthaltiger Tradition und zukunftsweisender Vision geschaffen werden kann“, sagte der ehemalige Nationalmannschaftskapitän der Bild . (Rummenigge: Das treibt alle in den Wahnsinn)

Am Freitag hatte eine Versammlung der 36 Profi-Klubs der DFL in Frankfurt/Main stattgefunden. Eine Entscheidung bezüglich eines Investoren-Einstiegs hatte es aber nicht gegeben. In der zweiten April-Hälfte könnte eine außerordentliche Mitgliederversammlung mehr Licht ins Dunkel bei diesem brisanten Thema bringen.