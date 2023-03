Gündogan-Entscheidung gefallen!

Nach der Mega-Enttäuschung in Katar mit dem erneuten Vorrunden-Aus bei einem großen Turnier hatte der City-Star sich selbst etwas Bedenkzeit gegeben. „Es ist mein drittes großes Turnier mit dem DFB-Team in Folge, das extrem frustrierend endet“, sagte der Mittelfeldspieler Anfang Dezember und ließ seine Zukunft zunächst offen. Dieses Mal sei es „echt eine Herausforderung, darauf klarzukommen“.

Der Führungsspieler hat mittlerweile den Entschluss gefasst, die DFB-Karriere doch noch nicht zu beenden. Nach zwei verletzungsbedingt verpassten Turnier-Teilnahmen (WM 2014 und EM 2016) und enttäuschenden Ergebnissen bei der WM 2018 in Russland, der kontinentalen EM 2021 und der WM 2022 in Katar möchte Gündogan noch nicht aufhören.

Flick hält große Stücke auf Gündogan

Offen ist allerdings noch, ob der angehende Vater, der mit seiner Frau Sara in den nächsten Wochen Nachwuchs erwartet, bei der anstehenden Länderspielpause mit zwei Testspielen gegen Peru am 25. März und drei Tage später gegen Belgien dabei sein wird. Flick hatte zuletzt betont, dass er neue Gesichter begrüßen will. Routinier Thomas Müller, der nach dem WM-Aus wie Gündogan an einen DFB-Rücktritt dachte, soll beispielsweise eine Pause erhalten.