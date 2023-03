Ski-Freestyle-WM: Mohr starke Sechste

Ski-Freestylerin Muriel Mohr ist bei der WM im georgischen Bakuriani auf einen bemerkenswerten sechsten Platz im Big-Air-Wettbewerb gesprungen. Die 16 Jahre alte Schülerin aus Aschheim bei München, die zuvor im Weltcup erst drei Mal in der Disziplin Slopestyle an den Start gegangen war, flog mit einem Rückstand von 63,50 Punkten allerdings deutlich am Podest vorbei.