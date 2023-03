Formel 1: Qualifying von Bahrain mit Verstappen und Alonso live im TV, Stream und Ticker

Die Formel 1 ist zurück! Am Samstag geht es in Bahrain um die erste Pole Position der neuen Saison - Max Verstappen bleibt der große Favorit, aber mit Fernando Alonso könnte es einen neuen Konkurrenten geben.

Die Formel 1 geht wieder los, der Startschuss ist mit den ersten Training-Sessions am Freitag in Bahrain bereits gefallen. Am Samstag wird es dann zum ersten Mal so richtig ernst für Max Verstappen und Co. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)