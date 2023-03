Rummenigge: Das treibt alle Klubs in Wahnsinn - interessante Aussagen zu Manuel Neuer

Sommer: So läuft es mit Neuer

Karl-Heinz Rummenigge spricht über die Vormachtstellung der Premier League und ihre Auswirkungen auf die Klubs in Rest-Europa. Außerdem lässt er bei Jürgen Klopp aufhorchen und berichtet von einem Treffen mit Manuel Neuer.

„Ich denke, es ist eher eine Momentaufnahme, nicht die Norm wie in England“, sagt Karl-Heinz Rummenigge. Der ehemalige Boss des FC Bayern sieht die Premier League längst enteilt. Nicht nur im Vergleich zu Deutschland.

„Die Premier League treibt alle, selbst Klubs wie Real und Barça, vor sich her und in den Wahnsinn", kritisierte Rummenigge im Interview mit der Bild-Zeitung. Die Klubs auf der Insel würden „immer höhere Beträge in den Transfermarkt" spülen.