Weidle patzt, Lie siegt - Shiffrin gewinnt Gesamtweltcup

Bei der Weltcup-Abfahrt im norwegischen Kvitfjell blieb die 26-Jährige nach gut 20 Fahrsekunden und direkt vor einer flachen Passage an einer Torstange hängen, kurz darauf schwang sie mit Schmerzen am rechten Arm und großem Rückstand ab. Ihr Rennanzug wies am Unterarm und am rechten Knie deutliche Spuren vom harten Kontakt mit den Torstangen auf.