Afrikas NOKs für Olympia-Teilnahme von Russland und Belarus

Die Nationalen Olympischen Komitees von Afrika (ANOCA) haben sich auf einer Tagung des Exekutivkomitees in Nouakchott/Mauretanien für die Teilnahme russischer und belarussischer Athleten und Athletinnen an den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 in Paris ausgesprochen.