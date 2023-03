WWE: Kleiner Fan weint nach Niederlage ihrer Heldin - die Liga reagiert grandios

So lief die erste Begegnung vor dem WWE-Megaduell

Bei der WWE-Show Friday Night SmackDown bricht eine junge Zuschauerin in Tränen aus, als ihre Heldin Liv Morgan ein Match verliert. Die Liga beschert ihr danach ein unvergessliches Erlebnis.

Bei aktuellen Ausgabe der WWE-Show Friday Night SmackDown ist eine junger weibliche Zuschauerin in Tränen ausgebrochen, als ihre Heldin Liv Morgan eine schmerzhaft aussehende Niederlage kassierte - die Reaktion der Wrestling-Liga bescherte ihr ein Erlebnis, das sie in ihrem Leben nicht mehr vergessen wird. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Ex-Damenchampion Morgan verlor in Washington ein Match gegen Kraftpaket Rhea Ripley, die sich damit Rückenwind für die Megashow WrestleMania 39 holte, wo sie die amtierenden Titelträgerin Charlotte Flair herausfordern wird.

Liv Morgan tröstet weinenden Fan nach WWE SmackDown

Die Kameras fingen danach ein kleines Mädchen im Publikum ein, das Tränen in den Augen hatte - womöglich auch, weil Morgan am Ende in einem fies aussehenden Aufgabegriff geriet.