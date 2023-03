Biathlon: Schneider in Nove Mesto nicht mehr am Start

Biathletin Sophia Schneider wird beim Weltcup in Nove Mesto nicht mehr an den Start gehen.

Schneider, die bei der Heim-WM in Oberhof überzeugt hatte, war am Freitag im Sprint nur 46. geworden. Am Samstag findet in Nove Mesto der Verfolger statt. Für Sonntag sind Mixed- und Single-Mixed-Staffel geplant.