FC Bayern: Falscher Name! Ex-Talent erzählt kuriose Guardiola-Geschichte

Früher Erik ten Hag und Pep Guardiola erlebt – heute selbst Trainer. Matthias Strohmaier hat in jungen Jahren viele Erfahrungen sammeln dürfen. Für ganz oben hat es bei dem früheren U-Nationalspieler aber nicht ganz gereicht.

Emre Can, Pierre-Emile Höjbjerg oder Niklas Dorsch hießen Mitspieler, die neben Matthias Strohmaier in der zweiten Mannschaft des FC Bayern München durch die Schule von Erik ten Hag gingen.

Früheres Bayern-Talent schwärmt von ten Hag

Am 11. März 1994 erblickte er in Dingolfing das Licht der Welt. Über die Stationen 1860 München und FC Augsburg landete der dreimalige U19-Nationalspieler für zweieinhalb Jahre beim FC Bayern.

Strohmaier schwärmt, wenn er an die Zeit bei ten Hag in München zurückdenkt: „Alle, mit denen du über die damalige Zeit sprichst, sind sich darüber einig, dass er der Trainer war, der uns am meisten geprägt hat.“