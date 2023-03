Schwimmen: Erste "Heimniederlage" für Ledecky seit 2014

Beim Meeting in Fort Lauderdale/Florida belegte die 25-Jährige über 200 m Freistil in 1:54,96 Minuten nur den zweiten Platz hinter der erst 16 Jahre alten kanadischen Hoffnung Summer McIntosh. Diese verbesserte mit der Siegerzeit von 1:54,13 ihren eigenen Junioren-Weltrekord.

Ledecky, die in ihrer Karriere bisher unter anderem 18 WM-Goldmedaillen sammelte, war trotz der Niederlage zufrieden. „Es war ein langer Tag - ein guter Tag“, sagte sie und fügte an: „Ich bin glücklich mit meinen 200 m Freistil. Es war ein großartiges Rennen.“ Es wird damit gerechnet, dass Ledecky 2024 in Paris an ihren vierten Olympischen Sommerspielen teilnimmt. Bestätigt hat sie dies aber noch nicht.